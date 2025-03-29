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Царьград

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Смех сдержать сложно: Борьба с Россией в Литве вышла на новый уровень. Только посмотрите, что они делают

Смех сдержать сложно: Борьба с Россией в Литве вышла на новый уровень. Только посмотрите, что они делают

Прибалты давно удивляют своей русофобской изобретательностью. Но на этот раз борьба с Россией в Литве вышла на новый уровень.

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Комментарии
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Maxim
В бывш СФРЮ - на всех люках - Yugoslavia, ходят же как-то..
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17 час.
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