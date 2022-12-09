Мир души, иллюзии и совершенство сознания

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  • федор
    Эту мразоту на порог не пускать .Бежавшим из Росси...
  • Globo
    Понятно, что нихрена непонятно. Зачем было бучу поднимать, если ничего в приказе не поменялось? Значит есть вероятнос...С 1 декабря вступ...
  • Геннадий Бережнов
    Вернутся обязательно. Закона нет и похоже не будет. Нехватка кадров однако. А эти ну такие кадры плачь, но бери.Бежавшим из Росси...

США вернули Виктора Бута. Но России это не сулит ничего оптимистичного

США вернули Виктора Бута. Но России это не сулит ничего оптимистичного

В четверг в Россию по обмену вернулся Виктор Бут, который еще в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюрьмы якобы за продажу оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую американские власти считают террористической.

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