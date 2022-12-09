США вернули Виктора Бута. Но России это не сулит ничего оптимистичного

В четверг в Россию по обмену вернулся Виктор Бут, который еще в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюрьмы якобы за продажу оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую американские власти считают террористической.
В четверг в Россию по обмену вернулся Виктор Бут, который еще в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюрьмы якобы за продажу оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую американские власти считают террористической.
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