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Царьград

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День памяти пророка Ионы 5 октября: история, традиции, запреты и приметы

День памяти пророка Ионы 5 октября: история, традиции, запреты и приметы

Церковный праздник 5 октября: знамение пророка Ионы, Фока Ветроград и народные обычаиПятого октября Православная Церковь совершает память одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков — Ионы, жившего в VIII веке до Рождества Христова.

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