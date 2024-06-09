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На лопату – и в Европу. Почему президент Грузии такая «упоротая»

На лопату – и в Европу. Почему президент Грузии такая «упоротая»

3 дня назад 867 прочитали 26 мая, на параде в честь очередной годовщины грузинской «незалежности» произошло довольно примечательное событие, еще раз доказавшее, что ориентирующаяся на саакашистов президентская ветвь власти Грузии живёт в параллельных мирах.

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Комментарии
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Е Пронина
тетеньку давно на лопату пора)
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16 час.

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