На лопату – и в Европу. Почему президент Грузии такая «упоротая»

3 дня назад 867 прочитали 26 мая, на параде в честь очередной годовщины грузинской «незалежности» произошло довольно примечательное событие, еще раз доказавшее, что ориентирующаяся на саакашистов президентская ветвь власти Грузии живёт в параллельных мирах.