Изменение направления туристических потоков в сторону азиатских стран отразилось на стоимости полисов для путешественников

Спрос на страхование путешественников вырос на 50%, при этом полисы подорожали на 15-30%. Россияне стали чаще ездить в Юго-Восточную Азию, где страхование дороже, чем в привычных Турции или Египте, рассказали представители страховых компаний.
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