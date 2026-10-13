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ВЕСТИ КРЫМ

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Всё больше крымских предпринимателей берутся за ведение социальных сетей

Всё больше крымских предпринимателей берутся за ведение социальных сетей

Ваш браузер не поддерживает видео. Это уже не просто тренд, а необходимость. Умение работать на камеру и писать посты становится для них новым профессиональным навыком.

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