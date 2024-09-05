Представитель Мангаша: «Думаю, сделка по переходу в «Спартак» будет закрыта в течение 48 часов»

Сержиу Тьягу Рибейру, представитель левого защитника «Витории» Рикарду Мангаша, сообщил, что трансфер футболиста в «Спартак» может быть оформлен в течение ближайших двух суток.
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