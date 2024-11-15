Учёные исследовали сотни Черноморских гребешков, средиземноморских мидий и гигантских устриц

Пятница, 15 ноября. «Крым 24».Как мидии, устрицы, гребешки и морские водоросли могут помочь в изготовлении электромобилей? Открытие специалистов Института биологии южных морей напрямую касается важнейших технологий промышленности.
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