Прогноз погоды в Крыму на 19 октября 🌧 В Симферополе +15 и дождь В Севастополе +16 и дождь В Евпатории +17 и дождь В Черноморском +17 и дождь В Джанкое +16 и дождь В Ялте +17 и дождь В Алуште +16 и дождь В Керчи +18 и солнечно В Армянске +16 и дождь В Красноперекопске +16 и дождь В Бахчисарае +14 и дождь В Феодосии +17 и небольшой дождь В Судаке +16 и дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.