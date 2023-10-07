Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    столько лет не беспокоился и вдруг  обеспокоился?  😀Госдеп обеспокоил...
  • Андрей
    пиндосня не стала ратифицировать и нам нах это не надо. Обеспокоились,  вишь ли.😀Госдеп обеспокоил...
  • Вячеслав Кормилицын
    Ну чья бы корова мычала.Госдеп обеспокоил...

А кто такая ваша Поплавская? - Шахназаров не дал в обиду нашу Яну и дерзко ответил русофобке

А кто такая ваша Поплавская? - Шахназаров не дал в обиду нашу Яну и дерзко ответил русофобке

Многие из нас знают актрису Юлию Ауг. Несмотря на значительное количество ролей в кинокартинах и активную творческую деятельность, актриса, получившая признание от зрителей, пошла по «пути сопротивления».

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