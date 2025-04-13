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Даже в Лондоне достали: бывшего главу Севастополя Овсянникова приговорили за обход санкций

Даже в Лондоне достали: бывшего главу Севастополя Овсянникова приговорили за обход санкций

Avia.pro - СМИ Британская столица, где Темза неспешно несёт свои воды, стала местом громкого финала для Дмитрия Овсянникова, бывшего главы Севастополя.

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Комментарии
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РС
Рафаэль Сухов
Вспомните козырева,который при предателе ельцине был министром иностранных дел.Сдал планы прослушки в посольстве сша не по своей ,конечно, инициативе.Сейчас за границей пасть разевает на РФ! А чубайс напился кровушки, а теперь о развале нашей страны мечтает! Не боятся! Знают, что ледорубов им бояться нечего!
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18 час.
Анатолий Рябенко
Чиновничий аппарат во властных структурах России, чего греха таить, подобен Овсянникову. Первым руководителям государства это до лампочки.
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Трудно  воевать  с  врагом  ,у  которого  наши  чиновники  хранят  свое  наворованное  ...Вот  если  бы  крупные  *шишки*  врага  бежали  в  нам  ,  в  Москву  со  всеми  своими  миллиардными  сбережениями...была  бы  другая  история...
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10 час.
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