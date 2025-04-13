Avia.pro - СМИ Британская столица, где Темза неспешно несёт свои воды, стала местом громкого финала для Дмитрия Овсянникова, бывшего главы Севастополя.
Даже в Лондоне достали: бывшего главу Севастополя Овсянникова приговорили за обход санкций
Комментарии
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РС
Рафаэль Сухов
Вспомните козырева,который при предателе ельцине был министром иностранных дел.Сдал планы прослушки в посольстве сша не по своей ,конечно, инициативе.Сейчас за границей пасть разевает на РФ! А чубайс напился кровушки, а теперь о развале нашей страны мечтает! Не боятся! Знают, что ледорубов им бояться нечего!
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18 час.
Анатолий Рябенко
Чиновничий аппарат во властных структурах России, чего греха таить, подобен Овсянникову. Первым руководителям государства это до лампочки.
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Трудно воевать с врагом ,у которого наши чиновники хранят свое наворованное ...Вот если бы крупные *шишки* врага бежали в нам , в Москву со всеми своими миллиардными сбережениями...была бы другая история...
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10 час.
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