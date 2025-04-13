Даже в Лондоне достали: бывшего главу Севастополя Овсянникова приговорили за обход санкций

РС Рафаэль Сухов Вспомните козырева,который при предателе ельцине был министром иностранных дел.Сдал планы прослушки в посольстве сша не по своей ,конечно, инициативе.Сейчас за границей пасть разевает на РФ! А чубайс напился кровушки, а теперь о развале нашей страны мечтает! Не боятся! Знают, что ледорубов им бояться нечего!

Анатолий Рябенко Чиновничий аппарат во властных структурах России, чего греха таить, подобен Овсянникову. Первым руководителям государства это до лампочки.