Что связывает композитора Вячеслава Данилюка  и Netflix

Netflix использовал мелодию песни Sună în toată Europa, написанной молдавским композитором Вячеславом Данилюком для группы Trandafir, в фрагменте своего фильма The out-laws или на русском ”Родители в законе”.
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