ПАРИЖ (ИА Реалист). Французские торговцы и владельцы малого бизнеса готовятся к новой волне протестов, запланированной на 24 октября, всего через неделю после беспорядков 17 октября, которые вылились в одни из самых разрушительных за последние годы.
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