Трамп заявил, что Зеленский должен возместить деньги, потраченные США на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский должен чем-то возместить деньги, переданные Вашингтоном Киеву. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.