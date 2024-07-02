Дом с элементами конструктивизма на Ленинградском проспекте отремонтируют в 2024 году

Восьмиэтажное здание на Ленинградском проспекте, 14 К5 отремонтируют в 2024 году. Как сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы, дом с элементами конструктивизма был построен в 1926 году по индивидуальному проекту.