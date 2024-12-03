В ВТБ попросили Снегурочку изменить подходы к стабилизации курса рубля

Установленный курс доллара к рублю заставил «обомлеть» топ-менеджеров ВТБ. Об этом в своем письме «Деду Морозу и Снегурочке», написанном от имени «мальчика Димы из синей группы детского сада», заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.