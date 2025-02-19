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Царьград

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Сенатор Епифанова: выход граждан на пенсию с 2026 года стал беззаявительным

Сенатор Епифанова: выход граждан на пенсию с 2026 года стал беззаявительным

Граждане России станут выходить на пенсию в беззаявительном порядке уже с 2026 года.Сенатор Ольга Епифанова сообщила РИА Новости подробности данного решения.

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