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Вампиры в гробиках – 16+. Детские игрушки поделят на возрастные категории

Вампиры в гробиках – 16+. Детские игрушки поделят на возрастные категории

Законопроект уже почти готов Депутат Татьяна Буцкая вместе с коллегами подготовила законопроект, который заставит производителей и дистрибьюторов маркировать игры и игрушки, разделив их на категории 0+, 6+, 12+ и 16+, пишет "Парламентская газета".

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