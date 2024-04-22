Вампиры в гробиках – 16+. Детские игрушки поделят на возрастные категории

Законопроект уже почти готов Депутат Татьяна Буцкая вместе с коллегами подготовила законопроект, который заставит производителей и дистрибьюторов маркировать игры и игрушки, разделив их на категории 0+, 6+, 12+ и 16+, пишет "Парламентская газета".