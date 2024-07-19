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Царьград

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"Ненавидели все – и свои, и чужие": В русских и украинских чатах "феерия, восторг и единодушие" от новости про смерть Фарион

"Ненавидели все – и свои, и чужие": В русских и украинских чатах "феерия, восторг и единодушие" от новости про смерть Фарион

Во Львове после покушения скончалась в больнице скандально известная украинская русофобка Ирина Фарион.

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Комментарии
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Eduard
Стерв никто не любит!
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9 час.
Eduard
Майдан привел Фариое стерву к публике,где много врала!
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9 час.
Eduard
Если к Фарине и придут на похороны,то для того что бы убедится точно ли мертва и есть ли кол,что бы не встала!
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9 час.

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