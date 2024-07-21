Вучич рассмотрит свое нахождение на посту, если Сербия введет санкции против РФ

REUTERS/Sarah Meyssonnier Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ему придется рассмотреть легитимность своего нахождения на посту главы государства, если правительство республики все же решится на введение антироссийских санкций под внешним давлением.
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