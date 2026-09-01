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Путин: российские бойцы взяли в кольцо группировку ВСУ из 13 батальонов

Путин: российские бойцы взяли в кольцо группировку ВСУ из 13 батальонов

РИА Новости/Станислав Красильников Российские бойцы группировки войск "Запад" на восточном берегу Краснооскольского водохранилища взяли в кольцо крупную группировку ВСУ, состоящую из 13 батальонов.

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