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Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Лейпциг», в субботу «Бавария» в гостях у «Штутгарта», «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Аугсбургом», в воскресенье «Айнтрахт» против «Байера»

Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Лейпциг», в субботу «Бавария» в гостях у «Штутгарта», «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Аугсбургом», в воскресенье «Айнтрахт» против «Байера»

В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет против «Аугсбурга», «Бавария» в гостях встретится со «Штутгартом».

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