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Ракетный удар по Польше. Мир замер в ожидании эскалации

Ракетный удар по Польше. Мир замер в ожидании эскалации

Эхо боевых действий на Украине, судя по всему, отозвалось и в Польше. Как сообщили вечером 15 ноября польские СМИ, в районе деревни Пшеводув, расположенной поблизости границы с Украиной, произошел взрыв после попадания двух ракет в зерносушилку.

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