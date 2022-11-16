Ракетный удар по Польше. Мир замер в ожидании эскалации

Эхо боевых действий на Украине, судя по всему, отозвалось и в Польше. Как сообщили вечером 15 ноября польские СМИ, в районе деревни Пшеводув, расположенной поблизости границы с Украиной, произошел взрыв после попадания двух ракет в зерносушилку.