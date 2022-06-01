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Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, совершивших героические поступки

Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, совершивших героические поступки

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения несовершеннолетних, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников, а также в предотвращении правонарушений.

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