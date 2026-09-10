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Роспатент зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?» для «Автоваза»

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?» для «Автоваза»

Товарный знак «Можно, а зачем?» позволит «Автовазу» выпускать автомобили, одежду, обувь, игрушки, печатную продукцию, пиво и безалкогольные напитки, а также заниматься рекламой и шоу-программами.

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