Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве

Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, 15 февраля рассказал о своем восхищении от станции московского метро «Киевская», которая, по его словам, «выглядит лучше, чем что бы то ни было в США».
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