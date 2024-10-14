Realmeter: рейтинг президента Южной Кореи достиг уровня в 26%

Рейтинг южнокорейского президента Юн Сок Ёля опустился до 26%, 14 октября сообщает KBS World. Согласно опросв 2009 взрослых по всей стране, проведенному Realmeter, только 25,8% респондентов одобрили способ ведения государственных дел Юном, что на 2,1% меньше, чем неделей ранее.