Опасное столпотворение на переменах: «давкой» в школе займется прокуратура Ростова-на-Дону

В переполненных коридорах наблюдается столпотворение, и некоторые дети испытывают страх. Преподаватели объясняют ситуацию проблемой с гардеробом, который только что стал функционировать, что привело к неожиданным затруднениям.
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