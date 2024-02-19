Тюменки нарисовали бюстгальтер на карте города. Фото

Жительницы Тюмени нарисовали бюстгальтер на карте города, пробежав по треку в виде этой фигуры. Таким образом благотворительный фонд «Благотворение» планировал привлечь внимание девушек к проблеме рака груди.
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