Диетолог Белоусова рассказала, как похудеть на винограде

По словам эксперта, это не калорийный продукт В соцсетях появляются публикации, в которых виноград из-за высокого содержания сахара называют калорийным продуктом, но это ошибочное представление, сказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
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