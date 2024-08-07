Диетолог Белоусова рассказала, как похудеть на винограде

По словам эксперта, это не калорийный продукт В соцсетях появляются публикации, в которых виноград из-за высокого содержания сахара называют калорийным продуктом, но это ошибочное представление, сказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.