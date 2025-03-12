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Царьград

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В Благовещенске ночью сгорел хостел: Погибло пятеро, людей вытаскивали прямо из пожара

В Благовещенске ночью сгорел хостел: Погибло пятеро, людей вытаскивали прямо из пожара

В Амурской области в результате пожара в хостеле погибло пять человек.Хостел для приезжих гостей сгорел в ночь на 13 марта в Благовещенске, Амурская область.

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