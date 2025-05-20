Зарплаты в 100 тысяч рублей половина южноуральцев дождется к 2032 году

Зарплату в 100 тысяч рублей половина жителей Челябинской области будут получать через семь лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла 23 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат, опубликованном РИА «Новости».
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