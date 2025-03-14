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  • Sobering
    Ничего подобного... Пресконференция Путина с Лукашенко и показала, насколько безграмотен Лукашенко как политик. Он ...«Труба Европе и У...
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«Труба Европе и Украине»: Лукашенко озвучил то, о чём умолчал Путин, а затем поступила расшифровка: Новости СВО, 14.03.25 г.

«Труба Европе и Украине»: Лукашенко озвучил то, о чём умолчал Путин, а затем поступила расшифровка: Новости СВО, 14.03.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 14 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 14.

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Комментарии
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S
Sobering
Ничего подобного... Пресконференция Путина с Лукашенко и показала, насколько безграмотен Лукашенко как политик. Он пригрозил, если США с Россией объединятся, то Европе и Украине будет &quot;труба&quot;. Т.е. своими безграмотными. не политкорректными словами, Лукаш угрожает существованию Европы и Украины. На что Путин вынужден был позволить себя поправить Лукаша, сказал, что под &quot;трубой&quot; Лукашенко имел в виду газовую трубу. После чего и сам Лукашенко вынужден был поправиться, сказав. что он имел в виду именно это - газовую трубу.
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