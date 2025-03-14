«Труба Европе и Украине»: Лукашенко озвучил то, о чём умолчал Путин, а затем поступила расшифровка: Новости СВО, 14.03.25 г.

S

Sobering

Ничего подобного... Пресконференция Путина с Лукашенко и показала, насколько безграмотен Лукашенко как политик. Он пригрозил, если США с Россией объединятся, то Европе и Украине будет "труба". Т.е. своими безграмотными. не политкорректными словами, Лукаш угрожает существованию Европы и Украины. На что Путин вынужден был позволить себя поправить Лукаша, сказал, что под "трубой" Лукашенко имел в виду газовую трубу. После чего и сам Лукашенко вынужден был поправиться, сказав. что он имел в виду именно это - газовую трубу.