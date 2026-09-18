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«В стране, как в хоре, каждый голос имеет значение»: Михаил Турецкий проголосовал на выборах в Москве

«В стране, как в хоре, каждый голос имеет значение»: Михаил Турецкий проголосовал на выборах в Москве

По словам народного артиста, если несколько голосов делают что-то не то — нет гармоничного звучанияНародный артист РФ, основатель арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий отдал голос с помощью терминала электронного голосования на выборах в Москве.

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