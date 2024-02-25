Microsoft добавит в Windows 11 возможность «горячих обновлений» без перезагрузки ПК ...

Microsoft добавит в Windows 11 возможность «горячих обновлений» без перезагрузки ПККомпания Microsoft тестирует новую процедуру установки обновлений для Windows 11, которая не будет требовать перезагрузки ПК после установки обновлений безопасности через «Центр обновления Windows», пишет портал Windows Central.