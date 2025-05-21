La’Театр Вадима Дубровицкого покажет спектакль «Две дамочки в сторону Севера»

Трагифарс отмечает первый юбилей.Фото: пресс-служба театраНашумевший спектакль «Две дамочки в сторону Севера» покажут в La’Театре Вадима Дубровицкого, постановка в жанре трагифарса отмечает первый юбилей — ей исполнился год.