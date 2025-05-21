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La’Театр Вадима Дубровицкого покажет спектакль «Две дамочки в сторону Севера»

La’Театр Вадима Дубровицкого покажет спектакль «Две дамочки в сторону Севера»

Трагифарс отмечает первый юбилей.Фото: пресс-служба театраНашумевший спектакль «Две дамочки в сторону Севера» покажут в La’Театре Вадима Дубровицкого, постановка в жанре трагифарса отмечает первый юбилей — ей исполнился год.

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