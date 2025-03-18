Совет директоров 'Транснефти' обсудит новые инвестиции на фоне налоговых изменений

21 марта совет директоров "Транснефти" рассмотрит новые инвестиционные проекты. На фоне увеличения налога на прибыль до 40%, компания планирует урезать инвестиции, сохраняя поддержку мер Минфина по пополнению бюджета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии