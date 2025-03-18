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Царьград

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Совет директоров 'Транснефти' обсудит новые инвестиции на фоне налоговых изменений

Совет директоров 'Транснефти' обсудит новые инвестиции на фоне налоговых изменений

21 марта совет директоров "Транснефти" рассмотрит новые инвестиционные проекты. На фоне увеличения налога на прибыль до 40%, компания планирует урезать инвестиции, сохраняя поддержку мер Минфина по пополнению бюджета.

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