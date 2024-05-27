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Полиция продолжает поиски родителей мальчика, которого оставил на детской площадке под Новороссийском неизвестный

Полиция продолжает поиски родителей мальчика, которого оставил на детской площадке под Новороссийском неизвестный

Полиция продолжает поиски родителей мальчика, которого оставил на детской площадке под Новороссийском неизвестныйПродолжаются поиски родственников ребенка, которого обнаружил случайный прохожий на детской площадке в селе Кирилловка под Новороссийском.

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