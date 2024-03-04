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Прокудин: в Херсонской области поврежден критический объект

Прокудин: в Херсонской области поврежден критический объект

Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

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