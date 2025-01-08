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Январь — худший месяц для диеты: диетологи рассказали почему

Январь — худший месяц для диеты: диетологи рассказали почему

Январь — худший месяц для диеты: диетологи рассказали почему Ирэн ОрлонскаяЯнварь — это период, когда мы с большим азартом начинаем выполнять свои новогодние обещания: записываемся в спортзал, отказываемся от сладостей и принимаем решение следовать диете.

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