Январь — худший месяц для диеты: диетологи рассказали почему Ирэн ОрлонскаяЯнварь — это период, когда мы с большим азартом начинаем выполнять свои новогодние обещания: записываемся в спортзал, отказываемся от сладостей и принимаем решение следовать диете.