Невролог рассказала о способах снизить риск инсульта

Профилактика любого заболевания предпочтительнее лечения. О вариантах снижения риска мозгового кровоизлияния (инсульта) рассказала 3 декабря врач-невролог, заместитель главного врача по внебюджетной деятельности Университетской клинической больницы №3 Первого МГМУ им.
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