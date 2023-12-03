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Невролог рассказала о способах снизить риск инсульта

Невролог рассказала о способах снизить риск инсульта

Профилактика любого заболевания предпочтительнее лечения. О вариантах снижения риска мозгового кровоизлияния (инсульта) рассказала 3 декабря врач-невролог, заместитель главного врача по внебюджетной деятельности Университетской клинической больницы №3 Первого МГМУ им.

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