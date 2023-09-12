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Сканеры для технической документации: столичная компания разработала устройство для оцифровки больших документов

Сканеры для технической документации: столичная компания разработала устройство для оцифровки больших документов

Технологическая компания, базирующаяся в Москве, создала линейку российских сканеров, которые могут переводить в цифровой вид техническую документацию, чертежи, архивные подшивки и даже крупноформатные культурные ценности и исторические раритеты .

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