Сканеры для технической документации: столичная компания разработала устройство для оцифровки больших документов

Технологическая компания, базирующаяся в Москве, создала линейку российских сканеров, которые могут переводить в цифровой вид техническую документацию, чертежи, архивные подшивки и даже крупноформатные культурные ценности и исторические раритеты .
Технологическая компания, базирующаяся в Москве, создала линейку российских сканеров, которые могут переводить в цифровой вид техническую документацию, чертежи, архивные подшивки и даже крупноформатные культурные ценности и исторические раритеты .
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