Как сейчас выглядит 62-летняя вдова Курта Кобейна Кортни Лав

Имя Кортни Лав уже давно стало символом рок-н-ролла, громких скандалов и абсолютной свободы. Вдову легендарного лидера Nirvana Курта Кобейна десятилетиями обсуждали не только из-за музыки, но и из-за бурной личной жизни, эпатажных выходок и откровенных признаний.