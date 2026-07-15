Как сейчас выглядит 62-летняя вдова Курта Кобейна Кортни Лав

Имя Кортни Лав уже давно стало символом рок-н-ролла, громких скандалов и абсолютной свободы. Вдову легендарного лидера Nirvana Курта Кобейна десятилетиями обсуждали не только из-за музыки, но и из-за бурной личной жизни, эпатажных выходок и откровенных признаний.
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