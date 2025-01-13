Давление со стороны родителей — это сложный и многогранный феномен. Оно может проявляться в запретах, требованиях или жестком контроле и быть как осознанным, так и неосознанным.
Почему родители давят на детей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Рубцовск
Раньше ремень был лучшим психологом и мотиватором. И запреты были: накосячил - сидишь дома, не идешь в кино, пропускаешь кружок/секцию и т.д. И никаких обид на родителей, большинство выросли достойными.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии