Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Идиотская угадайка уже привела к дебилизму нынешнего поколения УО (умственно отсталых). В статье это признаётся прямо...Школьники уже «ег...
  • зуфар юсупов
    Кому какое дело? Люди, которым за 60 застали время, когда иначе и не было. Если не соблюдаешь чистоту и гигиену, покр...В сети запустили ...
  • Андрей Михайлов
    вы все здесь правда ебанутые или в какие-то игры играете? офигел просто. все могу понять -животное начало евы - не вы...«В пожилом возрас...

Почему родители давят на детей

Почему родители давят на детей

Давление со стороны родителей — это сложный и многогранный феномен. Оно может проявляться в запретах, требованиях или жестком контроле и быть как осознанным, так и неосознанным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Рубцовск
Раньше ремень был лучшим психологом и мотиватором. И запреты были: накосячил - сидишь дома, не идешь в кино, пропускаешь кружок/секцию и т.д. И никаких обид на родителей, большинство выросли достойными.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх