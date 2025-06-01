Второй! Обрушение моста в Курской области: грузовой поезд сошёл с рельсов

По информации телеграм-канала «112», причиной обрушения стал подрыв. Утверждается, что два взрывных устройства были заложены на опору моста и под железнодорожное полотно, примерно за 30 метров до начала моста.
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