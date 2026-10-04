🔦 Из ленты — под землю. Зумеры углубились в реальность Пока одни листают короткие видео, другие ищут впечатления под землёй — в пещерах, каменоломнях и старых шахтах.
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