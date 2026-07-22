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Царьград

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Ван И и Марко Рубио обсудили ключевые международные вопросы

Ван И и Марко Рубио обсудили ключевые международные вопросы

Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле в среду, обсудив актуальные международные и региональные вопросы.

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