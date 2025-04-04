По мере того, как США становится все сложнее играть роль посредника в урегулировании российско-украинского конфликта, президент США Дональд Трамп начал постепенно терять терпение.
"Путин теряет терпение". Китайцы предупреждают: с Россией играть опасно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Анатольев
И когда начинаем УНИЧТОЖАТЬ мировое ЗЛО, пока ОНО ослабело из-за "усраины"?????!
Ответить
19 час.
Виктор Полуэктов
Путин терпения не теряет, он дзюдоист. Но понимает текущий расклад и крепит армейский ресурс. Без иллюзий.
Ответить
16 час.
W
Walery
Начнем так сразу как ты оденешь военную форму... полагаю с тебя первого так как ты грантоед буквально сволота продажная...
Ответить
5 час.
Свежие комментарии