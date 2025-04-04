"Путин теряет терпение". Китайцы предупреждают: с Россией играть опасно

Анатолий Анатольев И когда начинаем УНИЧТОЖАТЬ мировое ЗЛО, пока ОНО ослабело из-за "усраины"?????!

Виктор Полуэктов Путин терпения не теряет, он дзюдоист. Но понимает текущий расклад и крепит армейский ресурс. Без иллюзий.