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"Путин теряет терпение". Китайцы предупреждают: с Россией играть опасно

"Путин теряет терпение". Китайцы предупреждают: с Россией играть опасно

По мере того, как США становится все сложнее играть роль посредника в урегулировании российско-украинского конфликта, президент США Дональд Трамп начал постепенно терять терпение.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
И когда начинаем УНИЧТОЖАТЬ мировое ЗЛО, пока ОНО ослабело из-за &quot;усраины&quot;?????!
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19 час.
Виктор Полуэктов
Путин терпения не теряет, он дзюдоист. Но понимает текущий расклад и крепит армейский ресурс. Без иллюзий.
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16 час.
W
Walery
Начнем так сразу как ты оденешь военную форму... полагаю с тебя первого так как ты грантоед буквально сволота продажная...
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5 час.
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