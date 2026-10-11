Проститутка Алёнушка стала неофициальным символом Петербурга

Уже четверть века на одном и том же месте работает женщина, известная местным жителям как Алёнушка. Она стала своеобразной городской достопримечательностью: пассажиры автобусов узнают её в лицо, а некоторые сравнивают её с Хатико — только ждёт она не хозяина, а очередного клиента.
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Что привязались к проституткам? Чем они хуже воров в думе, правительстве и армии? Тем воровать триллионами можно, продавать жопу на выборах и без них можно, а проститутки крайние?! Сделайте их госслужащими, как в Голландии и проблемы нет. Заодно и целый класс сутенероа и крышующих полицаев исчезнет.