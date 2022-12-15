Советник Ельцина: Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий

За несколько дней до подписания Беловежского соглашения Верховная Рада Украины приняла документ, который денонсирует Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года, соответственно Киев должен был остаться без Крыма и западных территорий.
За несколько дней до подписания Беловежского соглашения Верховная Рада Украины приняла документ, который денонсирует Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года, соответственно Киев должен был остаться без Крыма и западных территорий.
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